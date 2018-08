Dans un article publié sur internet, des anarchistes expliquent pourquoi et comment ils ont incendié plusieurs caisses du Safari de Peaugres, parc animalier du nord Ardèche, jeudi dernier. Selon eux, les zoos sont des prisons.

"Des cages que l'on appelle liberté" : c'est sous ce titre qu'un groupe anarchiste revendique sur internet les incendies volontaires qui ont endommagé plusieurs caisses du Safari de Peaugres dans la nuit du mercredi 1er août au jeudi 2 août.

Les auteurs expliquent précisément comment ils ont mis le feu en plusieurs endroits afin que "celui-ci se propage plus efficacement". Selon le communiqué, "les zoos sont des prisons présentés comme des lieux de divertissement, de découverte, d'éducation et même de sensibilisation d'une faune prétendument sauvage. Alors que bien souvent celle-ci est née en captivité. Les zoos ne sont que des business dont les participants justifient hypocritement l'enfermement sous couvert des protéger des espèces décimées. Ils participent à normaliser, banaliser et exalter la domination de l'espèce humaine sur ce qui l'entoure".

La direction du Safari de Peaugres qui ne se connaissait aucun ennemi se refuse à tout commentaire après cette revendication. La gendarmerie explique sans plus de précision poursuivre son enquête.