"Les anciens conseillers généraux ont toujours été invités à la cafétéria", explique Hubert Falco au tribunal

"J'ai toujours eu l'habitude de manger au milieu du personnel." Hubert Falco a pris la parole pour la première fois ce mercredi au deuxième jour de son procès pour recel de fonds publics. Le maire de Toulon est jugé depuis mardi pour avoir mangé durant de longues années à la cafétéria du Conseil départemental, pour avoir reçu des plateaux-repas, destinés à son domicile, préparés par des agents du département, mais aussi pour avoir profité de services de pressing alors qu'il n'était plus président de la collectivité locale.

Hubert Falco reconnaît avoir mangé "parfois" à la cafétéria du Département. La présidente du tribunal note que certains témoins parlent de "trois à quatre fois par semaine". "C'était pour travailler", se justifie l'ancien ministre. "Je suis maire de Toulon et président de la Métropole, l'un de mes principaux interlocuteurs est le Département. C'est plus simple et plus rapide que je déjeune sur place." Hubert Falco parle aussi de son rôle de président de l'association d'entraide des anciens conseillers généraux (départementaux) du Var qui l'amène à revenir régulièrement au siège du Conseil départemental.

Des repas jamais payés

Le maire de Toulon, comme lors de son audition en garde à vue, confirme ne pas "avoir payé" ces repas. Au tribunal, Hubert Falco invoque "la coutume". "Depuis le milieu des années 80, il y avait un usage qui voulait que les anciens conseillers généraux étaient invités" par le Conseil départemental.

À la volée, la présidente note avoir le "sentiment qu'il y allait plus souvent que d'autres invités ". L'élu minimise en expliquant qu'il n'a jamais été amateur de "grands repas" préférant qu'on lui prépare "du riz et des courgettes". Face à la cour, Hubert Falco assure qu'il n'avait "pas l'impression de commettre quelque chose d'illégal". Dès la révélation de cette pratique dans l'hebdomadaire du Canard Enchaîné, l'élu assure avoir arrêté de "déjeuner au Conseil départemental".

Pour le réfrigérateur rempli de plats préparés par des agents départementaux et destinés à Hubert Falco pour ses week-ends et le soir, le maire de Toulon nie en bloc. Face à son pupitre, en parlant avec ses mains, Hubert Falco parle d'accusations "sordides". L'élu se dit satisfait de pouvoir enfin s'expliquer pour cette affaire dite du "frigo de Falco". L'ancien ministre explique que les bons de commande avec ses initiales sont faux. La présidente lit les témoignages de certains fonctionnaires qui vont dans le sens de l'accusation. Hubert Falco dresse la "palme de l'ingratitude à ces agents" qu'il avait pourtant "embauchés". "Une entreprise de démolition a été créée contre moi" mise sur pied juste avant les élections municipales de 2020.

"J'aime faire les courses"

Face à ces accusations, Hubert Falco se décrit comme un "homme simple". "J'aime faire les courses. Je n'ai pas besoin que l'on me prépare des commandes car j'aime aller au contact des épiciers. Ma mère tenait une épicerie." Dans cette affaire, Hubert Falco dénonce une déstabilisation politique. "Il fallait m'éliminer pénalement car ils ne pouvaient pas électoralement", grince le politique qui enchaîne les mandats sans discontinuer depuis 1971.

Pour démontrer sa probité, Hubert Falco se tourne souvent vers son parcours politique. "J'ai toujours essayé de mener ma vie de manière intègre, honnêtement. Si j'avais été quelqu'un de malhonnête, le citoyen ne se serait pas trompé." Le procès doit se terminer ce vendredi à la caserne du Muy à Marseille.