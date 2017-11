Les anciens dirigeants de Thomé-Génot dans les Ardennes condamnés à 4 ans de prison ferme

Les deux ex-dirigeants américains de Thomé-Génot ont été condamnés ce vendredi à Reims à 4 ans de prison ferme. Ils ont été reconnus coupables d'abus de biens sociaux lorsqu'ils étaient à la tête de l'usine de Nouzonville dans les Ardennes.

Les deux anciens dirigeants américains de Thomé-Génot dans les Ardennes ont été condamnés ce vendredi 10 novembre à 4 ans de prison ferme et 200 000 euros d'amende chacun pour abus de biens sociaux entre 2004 et 2006, lorsqu'ils étaient à la tête de l'usine de Nouzonville. Gregory Willis et Catherine Felch avaient racheté l'équipementier automobile en 2004, et les ateliers Thomé-Génot avaient été liquidés deux ans plus tard, laissant près de 300 salariés sur le carreau. Une véritable catastrophe industrielle pour le département des Ardennes.

Un mandat d'arrêt international contre eux

Dans son jugement, "le tribunal remarque la grande lâcheté de Gregory Willis et Catherine Felch qui ont fui leurs responsabilités dès le commencement de la procédure de liquidation judiciaire en s'échappant vers les Etats-Unis...". Les anciens dirigeants avaient en effet déjà quitté les Ardennes quand la cessation de paiement de l'usine a été signée en octobre 2016. Les deux anciens patrons n'ont par ailleurs jamais répondu à la justice française. Gregory Willis étaient absents à leur procès en octobre dernier (le procureur de la République avait requis 5 ans de prison ferme) devant le tribunal correctionnel de Reims et font l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis 2008.

Condamnation à verser près de 2 millions 700 000 euros d'indemnités

Les deux anciens dirigeants de Thomé-Génot sont également condamnés à verser des indemnités : 1 million 700 000 euros correspondant aux prestations et détournements reprochés et 1 million d'euros pour la vente d'un immeuble parisien qui n'a pas bénéficié aux ateliers Thomé-Génot. Les ex-patrons sont en revanche relaxés pour l'accusation de banqueroute car s'il existe selon le tribunal "des indices permettant de penser à l'existence d'une revente à perte décidée par les dirigeants", les éléments sont "insuffisants pour caractériser l'infraction de banqueroute".