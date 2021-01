Les anciens prisonniers basques dénoncent la double peine

Ils pensaient en avoir fini avec les mesures répressives, pour certains depuis un quart de siècle. Mais certains anciens prisonniers basques se sont vu notifier des mesures administratives d'éloignement ces dernières semaines. C'est le cas de Jon Irazola, ancien prisonnier basque qui a terminé ses condamnations depuis 1993. Pendant le confinement, soit 27 ans plus tard, on lui a notifié une mesure d'interdiction du territoire. Pour le porte-parole des anciens prisonniers, Jokin Etxeberria, "...c'est tout de même grave ! Oier Oa et Igor Uriarte savaient qu'ils avaient une interdiction de territoire, mais nous travaillons, nous avons une famille et une vie publique ici et nous demandons que ces mesures répressives soient désamorcées le plus rapidement possible".

Les contrôles renforcés du confinement, ajoutés à la mise en place du FIJAIT, le fichier des auteurs d'action terroristes depuis 2019 forment un cocktail détonant pour les anciens prisonniers dénonce aussi Jokin Etxeberri : "_de nouvelles lois sont appliquées et ça nous affecte pleinement_. Ça divise des familles, et en plus on ne peut pas accéder à des emplois dans le domaine public, on a encore eu un refus cette semaine". Les anciens prisonniers basques appellent à participer à la manifestation "le chemin vers la paix" le 9 janvier à Bayonne.