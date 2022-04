Les animations du centre social du Hameau à Pau maintenues malgré l'incendie

Cela fait deux semaines que le site du centre social du Hameau, à Pau, a été victime d'un incendie. C'était suite à un guet-apens tendu par des jeunes à la police et aux pompiers. Tout est fermé depuis le 13 avril dernier. 600 familles sont adhérentes au centre social qui compte une vingtaine de salariés. Les animations ont été maintenues mais sur d'autres sites. Des animateurs ont été accueillis à l'Espace Prévert à Pau.

La solidarité

Cet incendie, même les enfants en ont entendu parler. Justine et Léa ont 6 ans : "Des voitures ont brûlé", "Le toit a brûlé, quand les pompiers la nuit sont arrivés, des gens jetaient des pierres et les pompiers sont revenus avec la police". Ces deux petites filles ont aussi compris que cet événement avait des conséquences pour les familles du quartier d'Ousse des Bois : "Ils sont venus dans ce centre, les ados !"

De nombreuses animations pour tous

L'Espace Prévert organise effectivement plein d'activités pour les petits, sur le thème des planètes, des volcans ; pour les ados aussi. Des animations sont aussi pour les adultes : des sorties, des activités jardinage et même massage pour les parents. Tout ce qui était prévu a bien eu lieu confirme Emmanuel Godeau le directeur de l'accueil de loisir Prévert pour les 6-12 ans.

"On mutualise avec les agents du centre social et leur public, explique Emmanuel Godeau. Il y a beaucoup de passage, tout se passe très bien. On a tous très bien rebondi. On a pu garder toutes nos activités, c'est une priorité." L'Espace Prévert et la Maison du Citoyen à Pau vont continuer à proposer des structures pour le centre social du Hameau.

