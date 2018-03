Le Premier ministre Edouard Philippe et la Garde des Sceaux Nicole Belloubet ont eu beau dire depuis Reims qu'aucun tribunal ne fermerait en France, le bâtonnier du barreau de Saint-Nazaire pense qu'il faut rester très vigilant.

Ça ne nous rassure pas plus que ça. On sait que le tribunal de Saint-Nazaire ne va pas être supprimé, mais qu'est-ce-qu'il va y avoir à l'intérieur ?"

Emmanuel Kierzkowski Chatal enchaîne :

Garder tous les tribunaux c'est bien, mais si par décret successif en conseil des ministres on vide un tribunal de tout son contentieux au profit d'un autre, au bout d'un moment on pourra le fermer car il n'y aura plus rien."