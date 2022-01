Pass sanitaire : des antivax envoient des menaces de mort au commissariat de Béziers

Comme d'autres commissariats en France, celui de Béziers vient de recevoir à son tour un mail envoyé par des antivax ce jeudi 13 janvier 2022. Le courrier a été expédié sur la boîte de service de l'état-major. L'expéditeur menace les policiers de passer à l'action s'ils ne cessent pas de contrôler le pass sanitaire.

"Dernière sommation avant le passage à l'acte"

Dans ce courriel, il est notamment écrit : ''Encore un seul contrôle de pass sanitaire, un seul contrôle pendant un confinement et l'alerte sera donnée. Dans les jours qui suivront, plusieurs commissariats seront pris pour cible simultanément par des personnes avec un équipement et des protections bien supérieurs à ceux que vous possédez. Vous assumez de violer nos libertés et vous en assumerez aussi les conséquences de notre contre-attaque''.

Le courriel précise que "ceci n'est pas une menace en l'air, car nous sommes bientôt prêts à passer à l'acte. Nous pensons que vous ne tiendrez pas suffisamment compte de cette sommation". Bien au contraire, ce mail, envoyé à plusieurs commissariats en France, est pris très au sérieux à Béziers. D'ailleurs Éric Hermenier, le commissaire de Béziers, a aussitôt demandé à ses troupes d'être vigilants.

"Ceci n'est pas une menace en l'air, car nous sommes bientôt prêts à passer à l'acte. Nous pensons que vous ne tiendrez pas suffisamment compte de cette sommation."

Un appel à la vigilance partout en France

Le mail, plutôt bien écrit, a été envoyé depuis une boîte cryptée (genre ProtonMail). Il est alors difficile de remonter jusqu'à la source. Un manque de courage de l'expéditeur qui semble être bien renseigné sur le fonctionnement des boites mails internes à chaque commissariat.

Dans ce mail, il est précisé : "nous sommes un groupe de plusieurs personnes équipé pour rendre justice [...] sans aucune hésitation, et avec une détermination et une préparation redoutable, nous ouvrirons le feu. Les corps des personnes appliquant la politique du gouvernement tomberont un à un dans les lieux pris pour cible. Ce ne sont pas des corps innocents, ce sont ceux qui violent nos libertés car l'application de la politique liberticide du gouvernement dépend de leur force."

"Nous sommes un groupe de plusieurs personnes équipé pour rendre justice."

L'auteur du mail poursuit : ''Nous n'allons pas détailler notre arsenal. Quand nous aurons décidé de frapper, vous aurez déjà perdu et c'est peut-être ce dont la France a besoin pour la remettre sur le chemin de la liberté".

Une enquête de police ouverte

De nombreux commissariat en Occitanie ont reçu des menaces identiques dont Sète et Montpellier. S'agit-il vraiment d'un groupe armé et bien déterminé ? Ou alors d'un acte isolé, un opposant au pass sanitaire ? Tous les moyens sont mis en œuvre pour identifier la source, bien renseignée sur le fonctionnement interne d'un commissariat de police.

Aucun policier n'a été la cible personnellement de ce mail. Seul l'état-major en a été destinataire. Une enquête de police a été ouverte. Des menaces similaires avaient déjà été envoyées au commissariat de Béziers lors du mouvement des gilets jaunes.

La compagnie de gendarme et police municipale de Béziers n'ont pas reçu de menaces similaires d'après nos informations.