Les arbres bourgeonnent déjà !

C'est sans doute la conséquence des températures douces, parfois bien plus hautes que les normales de saison : le printemps se montre sur les cultures. Les arboriculteurs icaunais s'inquiètent de voir les arbres bourgeonner et les fleurs sortir.

On a de moins en moins d'hiver

Avec inquiétude Alain Duruz, arboriculteur à Jussy fait un constat : "On voit clairement que ça a bougé, les premières fleurs sont sorties, les bourgeons ont commencé à bouger", c'est une année qui s'annonce très précoce, puisque les cultures ont déjà quinze jours d'avance par rapport à une année "normale". Plus les années passent moins l'hiver dur d'après l'arboriculteur qui réfléchit d'ailleurs à se réorienter dans un autre domaine : "on est assez inquiets, les incertitudes commencent à planer" avant de poursuivre sur les années précédentes, "on a déjà un antécédent de deux années qui sont déjà très très compliquées, je ne parle pas de celles d'avant, on a quand même des passages depuis dix ans qui commencent à être récurrents"

Des conséquences de plus en plus nombreuses

En soit le fait que les bourgeons gonflent, que les fleurs sortent et que la sève monte à cette période n'est pas dramatique, ce sont les risques de gel qui le sont. Alors que nous sommes encore en hiver, les risques d'avoir des températures négatives sont grands et les fleurs subiraient un coup de gel qui leur serait fatal, de même pour les bourgeons. Concernant la sève, le gel l'arrêterait et stopperait l'alimentation des bourgeons : "la sève c'est comme le sang qui coule dans les veines de l'arbre, l'effet de gel, dégel peut faire énormément de dégâts" explique Alain Duruz