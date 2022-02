Les archéologues de l'Inrap en grève demandent des embauches et du respect devant les arènes de Nîmes

Vous les avez peut-être vus ce jeudi après-midi sur le parvis des arènes de Nîmes avec leurs gilets orange fluo. Les archéologues de l'Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) en grève étaient rassemblés pour réclamer de meilleures conditions de travail, des embauches pour les CDD en grand nombre et en grande précarité et, plus généralement, davantage de considération et de respect pour leur métier. Ils avaient déployé plusieurs banderoles sur lesquelles on pouvait lire notamment "Tais toi et creuse" ou encore "L'Inrap a 20 ans, bon anniversaire les précaires".

Les archéologues en grève ont déployé leurs banderoles sur le parvis des arènes de Nîmes © Radio France - Hervé Sallafranque