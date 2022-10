Les Arènes de Metz théâtre d’un exercice "attentat - prise d’otage"

"Le scénario que nous avons joué, c’était celui d’une intrusion, au sein des Arènes à Metz, par des terroristes qui ont ouvert le feu sur les participants à un concours", explique Adélie Pommier, la directrice de cabinet du préfet de la Moselle. Une fois le décor posé, un important dispositif de secours et de forces de l’ordre se met en action, autour et dans les Arènes.

Unité pour les patients en urgence absolue, au pôle médical avancé, lors de l'exercice attentat aux Arènes de Metz, le 06 octobre 2022. © Radio France - Vianney Smiarowski

A l’intérieur du périmètre de sécurité, près de 80 policiers, dont le RAID et la BRI, mais aussi plus de 70 pompiers en action, sans compter les équipes médicales d’urgence du CHR Metz-Thionville. Plus de 300 personnes au total composent le dispositif.

Unités de police lors de l'exercice attentat aux Arènes de Metz, le 06 octobre 2022. © Radio France - Vianney Smiarowski

A l'extérieur du bâtiment, des dizaines de secouristes s'activent pour trier, prendre en charge et acheminer les nombreuses victimes vers le poste médical avancé. "On commence à avoir une certaine culture sur ce genre d’opération, à travers les exercices mais il y a toujours des écueils et des choses à améliorer, donc tout exercice est profitable", dit le commandant Frédéric Delfosse, adjoint au chef du pôle métier au Service départemental d'incendie et de secours de la Moselle. "L’intérêt et la réussite de ce genre de manœuvre, c’est vraiment de tester la coordination interservices et la qualité des communications entre les services, pour être toujours dans le temps de l’action", ajoute le commandant.

Equipe de la bac, lors de l'exercice attentat aux Arènes de Metz, le 06 octobre 2022. © Radio France - Vianney Smiarowski

Le risque attentat est toujours permanent

A l’intérieur des Arènes, lieu de la prise d’otage simulée, les équipes de police sont en première ligne pour neutraliser les assaillants. "Comme tout type d’exercice, le principe c’est véritablement de s’entrainer, d’avoir les réflexes et les automatismes pour pouvoir réagir au plus vite dans ce type de situation, qui arrive rarement heureusement mais quand elle arrive, il faut y être préparé", dit Jean Ollier, le directeur départemental adjoint de la sécurité publique de la Moselle.

Prise en charge d'un blessé lors de l'exercice attentat aux Arènes de Metz, le 06 octobre 2022. © Radio France - Vianney Smiarowski

"Ce qui était important aujourd’hui, c’était de s’entrainer avec diverses forces de sécurité, notamment avec les collègues du RAID qui vont nécessairement intervenir avec nous pour nous renforcer. Donc le but c’est de tester en réalité, les capacités d’intervention de chacun et les capacités réactives", poursuit le directeur départemental adjoint de la sécurité publique, "globalement satisfait" de l’intervention des équipes sous ses ordres.

Ce genre d’exercice grandeur nature est organisé régulièrement, indique la préfecture. "Le risque attentat est toujours permanent. Notre rôle c’est d’anticiper. C’est pour cela qu’il n’y a pas de relâchements de la vigilance. On continue à anticiper ces risques-là, à s’y préparer, à s’y entrainer", dit Adélie Pommier, la directrice de cabinet du préfet de la Moselle.