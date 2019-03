Les Arènes de Saintes retenues parmi 18 sites emblématiques du prochain loto du patrimoine

Saintes, France

La liste des 18 premiers monuments historiques qui figureront sur les tickets du loto du patrimoine ont été révélés ce dimanche par Stéphane Bern. L'Amphithéâtre Gallo-Romain de Saintes, plus communément appelé Les Arènes de Saintes, est l'un des sites emblématiques retenus. Il y en 18 au total dont 5 en Outre-Mer .

Une très, très grande et bonne nouvelle

Pour le maire de Saintes Jean-Philippe Machon, c'est la récompense du travail entamé il y a cinq , et d'études lancées pour établir un diagnostic . C'est "une très très bonne Nouvelle et une grande nouvelle, qui va permettre de restaurer "un site en péril". Jean-Philippe Machon qui chiffre les travaux à une dizaine de millions d'euros et qui lance un appel au mécénat pour un partenariat public/privé.

18 sites emblématiquesOutre les Arènes de Saintes, ont été retenues pour ce loto 2019: l'abbaye Sainte-Marie de Longues-sur-Mer (Calvados), le Beffroi de Béthune (Pas-de-Calais), la maison de Rosa Bonheur à Thomery (Seine-et-Marne), le moulin de Bar-sur-Seine (Aube), la Glacière municipale d'Étel (Morbihan), le moulin de la Fontaine à Thoré-la-Rochette (Loir-et-Cher), le château de Maulnes à Cruzy-le-Châtel (Yonne), les ruines des Herbiers (Vendée),, le Viaduc des Fades aux Ancizes-Comps (Puy-de-Dôme), l'abbaye Notre-Dame de Sénanque à Gordes (Vaucluse), le fort de Brescou à Agde (Hérault) et la bibliothèque Fesch à Ajaccio (Corse-du-Sud).

La liste sera allongée en septembre prochain

Une centaine d'autres monuments seront sélectionnés au printemps prochain, un par département et collectivité d'Outre-Mer. Le tirage du super Loto aura lieu le 14 juillet 2019 et en plus des tickets à gratter au prix de 15 euros, des tickets moins chères à 3 euros seulement seront mis en vente en septembre. L 'an passé le Loto du patrimoine avait permis de récolter 22 millions d'euros pour restaurer 269 monuments en Péril dont la maison Pierre Loti à Rochefort.