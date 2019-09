Les arnaques aux faux investissements font de nombreuses victimes dans notre région

Les épargnants sont les nouvelles victimes d'escroqueries financières. La fraude s'élève à plus d'un milliard d'euros depuis 2017 en France, et notre région Sud détient le triste record en terme de préjudice. Les victimes perdent parfois toute leur épargne.

Les épargnants sont de plus en plus victimes d'arnaques aux faux rendements

Nice, France

Les personnes de plus de 50 ans sont les principales victimes de ces escroqueries. Elles cherchent à placer une somme d'argent et tombent dans le panneau de placements alléchants avec des rendements à deux chiffres, des taux à 8,12 voire 17 %. On propose d'investir dans tous types de produits : du vin, des diamants, des terres rares, des bitcoins et même des cheptels de vaches laitières. le hameçonnage se fait via des sites Internet bien documentés, souvent éphémères, qui présentent bien sous leur caractère fictif. Quand on compare avec les rendement du livret A à 0,75 % dans une banque, ou le placement d'une assurance-vie à 1.1 ou 1.2%, ça peut faire rêver. Attention l'arnaque est pourtant là.

Des escrocs expérimentés et pressants

Arnaud a été victime d'escroquerie, il a perdu 8000 euros. Il raconte : "une pub est apparu sur mon compte Facebook, avec une proposition de placement, j'ai rentré mon adresse mail. Ils m'ont contacté ensuite sur mon portable et proposé d'investir dans des grands crus, c'était intéressant, un taux entre 10 et 17 % et on pouvait revendre dans les 2 ou 3 mois ".

Arnaud, victime d'escroquerie Copier

Le commissaire Jérôme Vial, chef de la brigade économique et financière de la police judiciaire de Nice décrypte : "ce sont des escrocs qui se construisent des légendes, connaissent parfaitement le vocable, ont parfois travaillé dans la banque ou la finance. En général, il cible des personnes qui ont un patrimoine à placer ou des personnes âgées-souvent des plus de 60 ans, plus crédules et moins à l'aise avec les nouvelles technologies".

Explications du commissaire Jérôme Vial Copier

Le commissaire Jérôme Vial dirige la brigade économique et financière Copier

L'autorité des marchés financiers et les forces de l'ordre mettent en garde face à ces sollicitations par téléphone et les rendements proposés "trop souvent farfelus au vue des taux d'intérêts actuels".

Plus de 1000 sites Internet frauduleux recensés en France

L'AMF (autorité des marchés financiers) répertorie les listes noires de sites frauduleux, depuis début 2019, elle a attiré l'attention du public sur 119 nouveaux sites. Le site Assurance Banque Épargne Info Service répertorie lui aussi des sites dangereux. Si vous êtes victimes d'une escroquerie financière, un numéro vert existe pour signaler l'arnaque aux autorités le 0 805 805 817 (Info escroquerie).

Il est important de porter plainte rapidement quand on est victime car l'argent part très vite sur des comptes à l'étranger et devient difficilement traçable.