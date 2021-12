Variant Omicron du Covid-19 : les artisans du bâtiment en Mayenne craignent de manquer de bras

Les artisans du bâtiment en Mayenne font face à l'augmentation des cas de Covid-19 au sein de leurs personnels, auxquels s'ajoutent les cas contacts des malades du variant Omicron contraints à 17 jours d'isolement. Les plus petites entreprises craignent d'importants retards dans les chantiers.

Les artisans du bâtiment en Mayenne craignent de prendre de longs retards dans les chantiers en 2022. En cause, l'augmentation du nombre de malades du Covid-19, mais aussi de l'isolement contraint de plus en plus de cas contacts, isolement qui s'élève à 17 jours si la personne est soupçonnée d'avoir été en contact avec le nouveau variant Omicron. Des inquiétudes qui s'ajoutent à une pénurie de matériaux qui dure déjà depuis plusieurs mois.

Pour des petites entreprises comme nous, ça peut vite devenir problématique

C'est le problème qu'a connu l'entreprise Bergère Energies à Loiron, dans le nord-est de la Mayenne. Juste avant Noël, le patron, Alexandre Bergère et un de ses sept salariés est testé positif au Covid, tous les employés sont considérés cas contact. "Nous avons dû appeler tous les clients pour leur dire que les chantiers seraient retardés, ça fait perdre du temps et souvent il faut gérer les gens en colère", raconte Nathalie Bergère, la co-gérante.

"Si ça se reproduit pendant encore dès semaine ça va être la catastrophe", s'inquiète-t-elle. "Pour les toutes petites entreprises, une ou deux personnes en arrêt de travail, ça monte vite à un tiers ou la moitié du personnel absent", calcul de son côté Yves Maillard, président de la CAPEB Mayenne (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment).

Des absences et des pénuries de matières premières

Mais d'après une enquête menée depuis le mois d'octobre par la CAPEB Mayenne, la préoccupation principale des artisans du bâtiment mayennais reste la pénurie de matières premières. Alors que les carnets de commandes sont bien remplis pour 2022, les entrepôts manquent de matériaux. 56% des répondants révèlent avoir des difficultés d'approvisionnement, c'est leur principale préoccupation. Par conséquent, les prix augmentent, c'est ce que constatent 96% des répondants.