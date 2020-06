Les assises d'Indre-et-Loire et le Tribunal judiciaire de Tours s'adaptent au Covid-19

La session de la cour d'assises d'Indre-et-Loire qui débute aujourd’hui et va durer jusqu’au 29 juin va se dérouler dans des conditions très particulières : Sans public, avec des accusés peut-être masqués, des jurés à distance les uns des autres et des experts entendus en visio-conférence.

En fait, le moment le plus délicat à gérer, durant ces 15 jours, c'est ce lundi matin, à partir de 9H, lorsque les 35 jurés vont se présenter en même temps pour le tirage au sort qui permettra de désigner les huit qui siègeront leur du premier procès. "Il faut s'assurer qu'ils soient toujours en sécurité" explique Christophe Régnard, le Président du Tribunal judiciaire de Tours. "Dès la file d'attente à l'extérieur du tribunal, nous aurons quelqu'un qui s'assurera que les gens restent bien à distance les uns des autres. il a ensuite fallu s'assurer que leur sécurité sanitaire serait assurée dans la salle, puis sur l'estrade sur laquelle ils seront amenés à juger et enfin dans les déplacements qu'ils auront faire dans la salle de délibéré".

De l'entrée du tribunal jusqu'à la salle de la cour d'assises, tout le monde sera masqué. Ensuite, c'est plus souple : magistrats et avocats, à distance respectable, pourront enlever leurs masques. Même chose pour les 8 jurés, dont les sièges sur l'estrade sont placés sur deux rangs et en quinconce, ce qui laisse un mètre entre chacun. "Si les jurés préfèrent garder leur masque, ils pourront bien évidemment le faire" souligne Christophe Régnac. "Nous mettrons aussi à leur disposition du gel hydroalcoolique et tous les moyens habituels pour assurer leur protection sanitaire".

Masques obligatoires pour les accusés quand ils sont plusieurs dans le box

Le problème, c'est l'accusé : "Si il est détenu, l'objectif est de ne pas risquer la contamination au retour dans la maison d'arrêt en y rentrant le soir après le procès" explique le Président du Tribunal judiciaire. Sur les quatre procès prévus lors de cette session, il y en a un lors duquel il y aura deux accusés et quatre membres de l'escorte dans le box d'une dizaine de mètres-carré : là, le masque sera obligatoire. En revanche, quand il n'y aura qu'un accusé et deux personnes pour l'escorter, ce sera une décision au cas par cas, après une discussion entre le président de la cour d'assises, les avocats et l'accusé : "C'est quand même compliqué de pouvoir juger un accusé masqué" admet Christophe Régnac.

Maître François-Antoine Cros, vice-bâtonnier du barreau des avocats de Tours préfèrerait lui aussi que le visage des accusés ne soit pas masqué : "Ca atténue le volume sonore et une petite voix naturelle sera entravée par le port d'un masque. Par ailleurs, _le masque cache une partie du visage et peut priver les jurés de constater des sourires en coin ou des rictus de l'accusé_. On juge de la vie d'un homme en deux ou trois jours et c'est parfois sur des détails, donc pour ça non plus, le port du masque ne me semble pas opportun. Malgré tout, je ne pense pas que ça puisse véritablement peser sur l'issue d'un procès".

Pas de public et des enquêteurs entendus en visio

Les procès auront lieu sans public, et aussi souvent que possible, les experts et les enquêteurs seront entendus par visio-conférence. "A mon avis, c'est plus embêtant que le masque" explique le vice-bâtonnier. "A travers la webcam, on ne ressent pas les choses de la même manière. Il y a un temps entre la question et la réponse qui prive de spontanéité". En revanche, les témoins et les personnes cités par la Défense ou l'Accusation viendront bien à la barre.

La cour d'assises d'Indre-et-Loire examinera quatre affaires lors de cette session.