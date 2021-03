Les associations de défense des animaux veulent sauver les bêtes maltraitées d'un refuge à Revest-Les-Roches

La présidente d'un refuge pour animaux à Revest-Les-Roches, au nord de Gilette, comparait ce mercredi à 13h30 devant le tribunal correctionnel de Nice pour escroquerie en récidive. Elle et son mari sont soupçonnés d'avoir détourné de l'argent. Ils lançaient de fausses cagnottes en ligne pour secourir des animaux fictifs. Mais les parties civiles, plusieurs associations de protection animale (Au service des animaux 06, les deux fondations Brigitte Bardot, 30 millions d'amis, la Confédération Nationale de la défense de l'animal, etc ) accusent aussi les gérants de ce refuge de maltraitance et de négligence sur les animaux.

Or le parquet a abandonné les poursuites pour ce motif. L'association ASA 06, partie civile, veut de nouveau saisir le tribunal correctionnel sur ce point, elle s'appuie sur des témoignages d'anciens salariés et bénévoles de l'association Artémis, qui décrivent des actes de cruauté envers les animaux et un non respect des règles sanitaires et réglementaires. L'association souhaite que les animaux soient saisis. Une dizaine d' associations de défense des animaux vont manifester devant le Palais de Justice de Nice ce mercredi à 13 heures.

Le député LREM Loïc Dombreval écrit au préfet

Le député LREM de la 2e circonscription des Alpes-Maritimes et vétérinaire Loïc Dombreval a écrit au préfet pour faire part de son incompréhension quant l'abandon de ces poursuites.

Il explique avoir alerté le Préfet et la Direction Départementale de la Protection des Populations par courrier en 2019, à la suite de nombreux témoignages accablants de citoyens et de bénévoles ayant visité ou travaillé au sein de ce refuge. "Suite à l’annonce de l’abandon des poursuites pour maltraitance animale, plusieurs m’ont recontacté pour exprimer leur colère et leur déception. Malgré ces témoignages, des photos et vidéos odieuses et le rapport de mon confrère vétérinaire le Docteur Regnault, le Parquet a décidé d’abandonner les poursuites pour maltraitance animale. C’est inexplicable".

Il reste dans ce soi-disant refuge des animaux en situation de maltraitance et de détresse -notamment un taureau, un lama, des ânes, des chevaux, une dizaine d’oiseaux, des chiens et des chats - qu’il convient de saisir pour les libérer sans tarder.