Les associations ne manquent pas de bénévoles mais doivent faire face à un turnover de plus en plus important

Ce mardi 5 décembre a lieu la journée mondiale du bénévolat. (elle existe depuis 1985). La France compte entre 13 et 16 millions de bénévoles. Plus d'un Français sur quatre est bénévole dans une association. parmi eux, 3,5 millions sont des bénévoles réguliers : ils accordent au moins deux heures par semaine à une association.

En tête de ces associations : la Croix Rouge, avec 59.000 bénévoles en France. (suivi par Les Petits Frères des Pauvres, le Secours Populaire et les Restau du Coeur)

En Ile de France, La Croix Rouge compte 10.000 bénévoles franciliens.

Ils interviennent à près de 50 % dans l'action sociale, 34% dans le secourisme, et 18% dans la gouvernance, le soutien aux activités et l'action jeunesse.

Stéphane est journaliste indépendant et donne deux heures de son temps, chaque semaine, pour dispenser un cours de français, dans la permanence du 18è arrondissement. © Radio France - Nathalie Doménégo