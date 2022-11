Les ateliers municipaux de Châteauroux et Issoudun cambriolés, trois personnes en détention provisoire

Trois personnes ont été placées en détention provisoire par le tribunal de Châteauroux ce jeudi 17 novembre. Deux hommes et une femmes sont soupçonnés d'avoir commis des vols importants dans les ateliers municipaux de Châteauroux et Issoudun en début d'année.

Près de 280.000 euros de matériel volé

Le 24 janvier au matin, à leur prise de poste, les agents municipaux du centre de la petite Garenne à Châteauroux découvrent que le portail coulissant a été forcé, ainsi que plusieurs portes du local : la veille, un camion-benne et un caisson ont disparu, ainsi que du matériel. Montant total estimé : plus de 100.000 euros.

Deux semaines plus tard, le 6 février, un agent de l'atelier municipal d'Issoudun découvre aux alentours de 23h que le portail électrique est ouvert ; le moteur a en fait été cassé. A l'intérieur, deux bennes évaluées à 157.000 euros et environ 25.000 euros de matériel ont été dérobés.

Les pertes sont importantes pour les deux communes. A Issoudun, c'est même la double peine, car les assurances n'ont remboursé qu'une petite partie de la somme. "Depuis février, on est dans l'incapacité de remplacer le matériel volé" précise le représentant de la commune présent au procès ce jeudi. Il ajoute que seul du matériel neuf a été volé, expliquant que tout indique que les intrus étaient renseignés sur son emplacement.

Trois franciliens interpellés

Après sept mois d'enquête, trois personnes ont été interpellées : un homme et une femme de 29 ans, et un homme de 39 ans. Tous sont originaires de régions parisienne (Meaux et Tremblay-en-France). Tous ont aussi déjà été condamnés pour des faits de nature similaire, certains à plusieurs reprises.

Ils sont poursuivis pour vol par effraction et association de malfaiteurs, et encourent jusqu'à 10 ans de prison.

Présentés ce jeudi en comparution immédiate devant le tribunal de Châteauroux, ils ont demandé un délais pour préparer leur défense. L'audience est renvoyée au 19 janvier prochain. Pour éviter la récidive, le tribunal a décidé de les placer en détention provisoire en attendant l'échéance, dans les maisons d'arrêt de Châteauroux, Bourges et Orléans.