Les auditeurs de France Bleu Isère témoignent leur solidarité après l'incendie de leur radio

Grenoble, France

Depuis 6 heures ce lundi matin, Les auditeurs de France Bleu Isère sont privés de leurs programmes habituels et leur antenne est "basculée" sur la radio voisine France Bleu Pays de Savoie.

"Je suis choquée"- Le témoignage des auditeurs de France Bleu Isère Copier

"On est de tout coeur avec vous"—Corinne, de la Buissière

Immédiatement, les fidèles de France Bleu Isère se sont manifestés à l'antenne : "On est de tout cœur avec eux et on leur souhaite bon courage", témoigne Corinne de La Buissière. "Ça me touche beaucoup", raconte René de Saint-Hilaire-du-Touvet, qui était "sous le choc ce matin d'entendre ça. C'est la maison France Bleu... Bon courage à vous".

"Je suis complètement choquée"—Isabelle, de Courtenay

"Toute mon affection à France Bleu Isère"—Bernard, à Vienne

"C'est la maison France Bleu, bon courage à vous"—René, de Saint-Hilaire-du-Touvet

A Vienne, Bernard soutient sa radio "je ne comprenais pas ce qui se passait, j'essayais de joindre France Bleu Isère depuis 6 heures ce matin. Ça me fait vraiment de la peine. Toute mon affection à France Bleu Isère".

A Courtenay, Isabelle est "complètement choquée. On a perdu une partie de nos amis, de notre famille".

"On espère que les choses vont s'arranger pour eux et qu'on va pouvoir bientôt les réécouter", dit Corrine.

France Bleu Isère espère pouvoir reprendre l'antenne dans la journée, peut-être à partir de 17 heures.