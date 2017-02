Les auteurs d’un go fast jugés à Vienne

C'était pour l'année 2015 la deuxième saisie la plus importante, enregistrée par la direction régionale des douanes de Lyon. 317 kilos de résine de cannabis avaient été trouvés dans un véhicule intercepté au sud de Vienne. Quatre prévenus étaient jugés à Vienne ce mardi 7 février.

Dans la nuit du 29 au 30 octobre 2015, une Mercedes force le passage à un contrôle des douanes, au péage de Reventin-Vaugris. Le véhicule, dont le signalement est aussitôt diffusé, est repéré par un équipage de la brigade anti-criminalité de Vienne un peu plus tard. La voiture est retrouvée à l’arrêt près de la déchetterie de Saint Alban les Vignes. Deux individus sont interpellés alors qu’ils déchargent à la hâte quatre gros ballots. Ils contiennent pas moins de 317 kilos de résine de cannabis de bonne qualité. Les services douaniers en estiment la valeur à 634.000 euros.

Plus tard, les investigations permettront d’identifier deux autres personnes, qui se trouvaient dans une voiture ouvreuse. Les enquêteurs établiront que le convoi des trafiquants comptait quatre véhicules. Deux pour ouvrir la voie, un pour transporter la marchandise, et un dernier pour fermer la marche. Mais seuls quatre individus, domiciliés dans la banlieue lyonnaise, ont été mis en cause dans cette affaire, et comparaissaient ce mardi devant le tribunal correctionnel de Vienne.

Un commanditaire que personne ne désigne

Le premier dit avoir agi pour effacer une dette de jeu, le second parce qu'il avait des retards de loyers, le troisième parce qu'on l'a payé 4.000 euros pour cette tâche. Le dernier, lui, affirme avoir juste été récupéré en Espagne, par le plus grand des hasards, par une connaissance qui se trouvait être le chauffeur de la voiture ouvreuse. Et c’est un pur hasard également si ce jour-là, son cousin était l’un des convoyeurs dans l’autre voiture.

La drogue avait été chargée en Espagne, pour le compte d'un commanditaire qu'aucun des prévenus n'a dénoncé. "Le trafic de stupéfiants, c'est la lèpre de nos cités", dénonce le procureur de la République Jérôme Bourrier." C'est un système de contre-valeurs, dont s'inspirent ces individus". Il réclame des peines de 5 et 6 ans de prison ferme. Réquisitoire jugé excessif par les avocats de la défense. « Vous n'avez que des lampistes ! », s'exclame l'un. Un autre ajoute que ce ne sont pas des professionnels de l'importation de stupéfiants. De fait, si tous sont bien connus des services judiciaires, ce n’est pas pour ce genre d’affaire.

Le tribunal les condamne à 4 ans de prison dont un an avec sursis, et 18 mois de mise à l’épreuve. Ils devront solidairement s’acquitter d’une amende douanière de 634.000 euros. Le chauffeur du véhicule qui avait refusé de s’arrêter au contrôle douanier, se voit infliger de surcroît une amende de 600 euros.