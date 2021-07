Les victimes de violences conjugales mieux protégées à Montpellier

Le parquet de Montpellier a traité 942 affaires de violences conjugales l'an dernier, soit 170 de plus qu'en 2019. À la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone, environ 10 % des détenus écroués le sont pour violences conjugales. Les victimes parlent et portent plainte plus facilement qu'autrefois et les auteurs, eux, sont mieux pris en charge via notamment le dispositif du bracelet anti rapprochement qui se déploie à travers tout le pays. À Montpellier, la Justice a déjà ordonné la pose de 17 bracelets de ce type.

Prendre en charge la sortie de prison

Le protocole qui a été signé ce lundi 5 juillet au tribunal de Montpellier va plus loin. C'est le fruit de 18 mois de travail entre le parquet, la prison de Villeneuve-lès-Maguelone, le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Hérault et l'association France Victimes 34.

Fabrice Bélargent procureur de la République de Montpellier évoque ce nouveau protocole

"L'idée est de créer une chaîne d'alerte entre les différents acteurs, de mettre en commun toutes les informations dont chacun dispose mais qui n'étaient pas partagées afin de mieux gérer l'après détention. Jusqu'à aujourd'hui, la victime n'était par exemple pas informée du jour de sortie de prison de son conjoint violent. Désormais elle le sera et pourra y être préparée" explique Fabrice Bélargent procureur de la République de Montpellier.

"La sortie de prison, c'est un moment très difficile pour la victime. Si ce protocole peut éviter un nouveau traumatisme je dis bravo." Roselyne Leplant-Duplouy, présidente de l'association France Victimes 34

La sortie de prison c'est un moment difficile pour la victime précise la présidente de France Victimes 34

Le protocole permet aussi de poser un bracelet anti rapprochement à la sortie de détention si un risque de récidive a été identifié, et de doter la victime d'un téléphone Grave Danger. "Nous cherchons par tous les moyens à éviter de nouveaux drames même si on ne peut pas le garantir à 100% car nous travaillons sur de l'humain. On ne peut malheureusement pas empêcher un condamné de couper son bracelet anti rapprochement et d'aller commettre un meurtre" conclut le procureur de la République.