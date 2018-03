Deux quadragénaires de l’Hérault et du Tarn-et-Garonne placés sous contrôle judiciaire ce mercredi à l'issue de leur déferrement devant la justice. On leur reproche d'être à l'origine de l'envoi de lettres piégées avec des lames de rasoirs ou de cutters adressées à des personnalités du monde taurin.

Nîmes, France

Les deux "militants" justifient leur geste parce qu'il ne supportent pas la souffrance animale. Deux quadragènaires de l’Hérault et du Tarn-et-Garonne placés sous contrôle judiciaire strict ce mercredi soir, après leur déferrement devant la justice à Nîmes. On leur reproche d'être à l'origine de l'envoi d'une quarantaine de lettres piégées, avec des lames de rasoirs ou de cutters, et envoyées à des personnalités du milieu taurin .

Ils sont proches de la mouvance anti-taurine et revendiquent leur acte

Des lettres à l’intérieur desquelles les deux militants ont placé des lames de rasoir ou de cutter. Sans être adhérents d'une organisation anti taurine, le duo, sans emploi et en arrêt de maladie, était de toutes les manifestations de protestation. La brigade de recherche de Nîmes, appuyée par la police technique et scientifique, remonte jusqu'à eux en identifiant le photographe d'une carte postale envoyée avec une quarantaine d'autres en février 2017.

L'ADN a matché, elle a été prélevée sur une carte postale

Une carte tirée à peu d'exemplaires. Elle a été achetée dans un bureau de tabac de Palavas-les-Flots. Bingo, l'homme habite dans le secteur. 1ère garde à vue en décembre pour lui et l'autre militante et prélèvements. Les ADN matchent nouvelle garde à vue ce mercredi matin et déferrement.

Récit de Ludovic Labastrou Copier

Des lettres clairement faites pour blesser parce qu’ils ne supportent pas la souffrance animale

Les deux militants revendiquent leur acte parce qu'il ne supportent pas la souffrance animale. Ils répondront en juin de violence aggravée, blessures volontaires avec préméditation et en réunion. Ils encourent jusqu'à 10 ans.

Stanislas Vallat, procureur-adjoint auprès du TGI de Nîmes. Copier

