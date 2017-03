Les auteurs présumés d'une rixe faisant un blessé grave en décembre 2015 à Alès interpellés

Deux trentenaires ont été interpellés en Haute Savoie et dans l'Isère et placés en garde à vue mardi . L'antenne Nîmoise du SRPJ les soupçonne d'être les auteurs d'une fusillade ayant fait un blessé grave, il y a près de 15 mois à Alès. Ils seront déférés, ce jeudi, devant la justice.

Cette jolie affaire réalisée par l'antenne Nîmoise du Service Régional de la Police Judiciaire. Le 23 Décembre 2015, un forain âgé d'une trentaine d'années était retrouvé grièvement blessé dans le quartier de Bruèges à Alès. Une affaire que nous avions évoquée à l'époque. Ces sont les riverains vers une heure du matin qui avait prévenu la police d'Alès. En décembre 2016, un an après, l'affaire a été reprise en main par la Police Judiciaire Nîmoise qui a interpellé, ce mardi, en Haute Savoie et dans l'Isère, les deux hommes soupçonnés d'être mêlés à cette rixe.

Plusieurs coups de feu avec un fusil de chasse chargé de chevrotine.

La victime est touchée à la jambe, la fémorale. Si les témoins puis les pompiers ne lui font pas un point de compression, il y passe au beau milieu de la nuit sur un champ de foire. A l’hôpital aussi et la complexité de sa blessure a bien failli lui coûter une jambe au passage. Plus de 15 mois après les faits, il est toujours peu causant. Des taiseux les forains. Un silence qui a rendu l’enquête très compliqué.

La victime aurait très bien pu y laisser sa peau mais garde le silence malgré l'interpellation de ses agresseurs supposés.

Après des mois d'écoutes, on a pu identifier les auteurs supposés. Dès la nuit des faits, ils se sont mis au vert. Trentenaire et forains eux aussi, un avait ouvert un bar aux Deux Alpes dans l'Isère, l'autre avait poursuivi son métier à Annemasse en Haute Savoie. C'est là bas que la PJ Nîmoise les a cueilli. Ils sont connus pour violence et menaces de mort et ne sont pas montrés depuis leur garde à vue plus loquaces que leur victime.

Récit de Ludovic Labastrou Partager le son sur : Copier

Les deux hommes seront présentés ce jeudi, devant le parquet de Nîmes en vue d'un possible placement sous écrou.