Les auteurs présumés du feu de voitures de la rue Lavaud à la Souterraine devant la justice

La Souterraine, France

Ce sont 6 jeunes, entre 15 et 25 ans, qui appartiennent à la même famille et qui sont plus ou moins connus de la justice. Pendant la soirée mousse du mercredi 3 à la Souterraine, leur chemin a croisé celui de 3 autres jeunes. Ça s'est mal terminé : l'une des victimes a eu le nez cassé et 10 jours d'ITT, l'autre 5 jours d'ITT, la dernière victime ne s'est jamais manifestée.

La bagarre n'a pas suffi à deux membres du groupe, qui ont aussi brûlé une voiture dans la même nuit, apparemment sans raison. La porte était ouverte : ils ont mis le feu avec un briquet et les flammes se sont propagées à un autre véhicule.

Des mesures d'éloignement de la Souterraine

Les 6 suspects ont été reconnus par les victimes et par des témoins. Les 3 majeurs du groupe seront jugés en octobre, en attendant, ils sont sous contrôle judiciaire et n'ont pas le droit de revenir à la Souterraine, voir même dans la Creuse pour deux d'entre eux. Les deux mineurs sont placés en famille d'accueil à Limoges et à Poitiers. Le plus jeune, 15 ans, est en liberté surveillée.

Ils sont mis en examen, selon leurs implications, pour violence et destruction.