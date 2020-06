Les auteurs présumés du violent braquage d'une bijouterie de Pezenas fin 2019 ont été arrêtés

Deux hommes de 22 ans et 30 ans ont été arrêtés en début de semaine à Pezenas, ils sont suspectés d’être les auteurs du braquage du'une bijouterie du centre ville en novembre de l'année dernière. La commerçante avait été molestée

Les deux braqueurs présumés d'une bijouterie du centre ville de Pezenas, fin novembre 2019 ont été arrêtés . Ils n'étaient pas allés bien loin pour commettre leur vol, ils habitent dans la commune. Ils ont été identifiés grâce aux traces adn retrouvés dans la boutique après les faits .

C'était le 23 novembre 2019, peu avant 18 heures, deux individus font irruption dans cette bijouterie. L'un d'eux est masqué et est armé d'un fusil l'autre agit à visage découvert. Ils menacent la commerçante qui tente de résister, ils lui portent des coups. Finalement, ils font main base sur des montres et des bijoux de valeur et prennent la fuite.

C'est en partie grâce aux relevés des empreintes que les gendarmes de la compagnie de Pezenas vont identifier deux hommes de la commune ages de 22 et 30 ans .

Ils ont été interpellés les 8 et 10 juin 2020 et ils ont fini par reconnaître les faits. Ils affirment que le fusil était une arme factice , il n'a pas été retrouvé.

Ils ont été déférés ce vendredi devant le parquet de Béziers qui a décidé de les faire juger en comparution immédiate du chef de vol en réunion et avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de 8 jours. Ils n'avaient jamais été condamnés jusqu'à présent.

Les deux hommes ont été placés en détention provisoire dans l’attente de leur jugement qui aura lieu le 23 juillet 2020. Ils encourent une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement.