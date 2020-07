Les auteurs présumés du vol à main armée, sur l'aire de Portes-les-Valence, interpellés

L'enquête a été rondement menée. Cinq jours après le braquage du restaurant Flunch, sur l'aire de l'autoroute A7 de Portes-les-Valence, dans la Drôme, deux hommes ont été écroués. Ces jeunes de 20 et 21 ans, originaires de Portes et de Bourg-les-Valence ont été arrêtés mardi midi pour l'un, et mercredi soir pour l'autre. Après avoir été présenté au parquet, ils ont été placés en détention provisoire, l'un à Privas, l'autre à Valence en attendant leur procès en comparution immédiate différée le 24 août prochain.

Tous les deux ont reconnu les faits. Dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 juillet, ces deux individus ont dérobé le contenu du coffre du restaurant. Ils ont aussi frappé et séquestré une employée qui les avait surpris.