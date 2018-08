Rouen, France

Le routier portugais se rend à Dieppe, mardi, pour décharger sa cargaison. Depuis Rouen, il emprunte l'A151 et puis s'engage sur la Nationale 27 sauf qu'il ne roule pas droit. Le chauffeur multiplie les embardées sur les voies de circulation, les automobilistes qui le croisent sont choqués, alertent pour certains les gendarmes et finalement ce sont les usagers de la route qui finissent par l'arrêter en se plaçant carrément devant l'ensemble routier. Le poids lourd est bloqué à Tôtes où arrivent les gendarmes de la Brigade Motorisée.

Plus de trois grammes d'alcool par litre de sang

Forcément le routier passe par l'exercice de l'éthylotest : 3,04 grammes d'alcool par litre de sang à la descente du poids lourd, 2,78 grammes un quart d'heure plus tard. "Vous imaginez si le camion avait été jusqu'au port de Dieppe et à la zone commerciale. On a évité une tragédie", confient les gendarmes. Le conducteur a été placé en garde à vue... puis relâché après le paiement d'une amende de près de 1.800 euros. C'est un autre salarié de l'entreprise portugaise qui est venu récupérer le camion et le routier privé de permis pendant six mois avec une interdiction de rouler sur le territoire français.