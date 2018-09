S'il y a bien eu davantage d'attroupements cet été, la délinquance n'a pas augmenté place de la République, expliquent le préfet, les élus, le Procureur et le commissaire de police. Les autorités, qui assurent comprendre « l’exaspération », invitent à bien distinguer « le ressenti et le réel ».

Le préfet, le Procureur, le commissaire de police, le maire du Mans et son adjoint à la sécurité ont participé à une conférence de presse

« Le Mans n’est pas la capitale de la délinquance », lâche le préfet de la Sarthe, manifestement très agacé par le courrier des commerçants et son relais par la presse. « Les chiffres sont les chiffres », assène Nicolas Quillet : « la délinquance dans l'agglomération du Mans a baissé de 60 % entre le mois d'août 2017 et le mois d'août 2018 ». Le préfet invite à « bien faire la distinction entre la délinquance - qui appelle éventuellement une réponse pénale - et des actes d'incivilité ou réputés d'incivilité ou interprétés comme de l’incivilité ».

« L’été a été plutôt calme » : Emmanuel Morin, commissaire de police

Dans un souci de « dresser un constat objectif », le directeur départemental de la sécurité publique apporte des précisions sur le travail de ses services pendant l’été : « on a été appelés pour quelques rixes, quelques vols mais en nombre extrêmement limité. On a aussi été appelés pour des gens qui jouaient du tam-tam place de République, qui jouaient au foot ou qui restaient à des terrasses ». Emmanuel Morin explique : « ce ne sont pas des faits pénalement qualifiables. Par rapport à l’année dernière, l’été a été plutôt calme ». Le commissaire dit toutefois comprendre que « cela puisse exaspérer les habitants ».

« Je ne cèderai pas à l’hystérisation du débat » : Stéphane Le Foll, maire du Mans

Face à ce constat, les autorités n’annoncent pas de nouvelles mesures : « je ne cèderai pas à la surenchère ni à l’hystérisation du débat », martèle Stéphane Le Foll, maire du Mans qui a reçu mardi les commerçants en colère. La municipalité rappelle que des ajustements, déjà votés, seront prochainement mis en place : « deux policiers municipaux supplémentaires par an jusqu’à la fin du mandant », c’est-à-dire 2020 (ils sont 24 actuellement), « davantage de caméras de vidéoprotection et une expérimentation de visionnage en direct des images les jeudi, vendredi et samedi soir ».

Les autorités qui saluent la coopération entre la police municipale et la police nationale continueront, par ailleurs, à se réunir tous les deux mois pour faire le point sur la délinquance. « Nous sommes parfaitement conscients que nous devons nous améliorer. Donc on va s’améliorer », assure le maire du Mans, Stéphane Le Foll.