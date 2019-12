L'incendie de la raffinerie Total de Gonfreville-l'Orcher est éteint

Gonfreville-l'Orcher, France

L'incendie qui s'était déclaré tôt samedi matin à la raffinerie Total de Gonfreville-l'Orcher est désormais éteint. A 18h ce samedi soir, "il reste un petit feu secondaire en hauteur dans une unité mais la direction de Total considère que l'incendie est éteint". Toujours selon la direction, la raffinerie n'est pas mise à l'arrêt mais fonctionne partiellement. Dans un communiqué Total assure : "les expéditions de produits sont assurées. Les unités pétrochimiques fonctionnent normalement. L'entreprise met tout en oeuvre pour qu’il n’y ait pas de conséquence sur la chaîne logistique d’approvisionnement en carburants".

L'incendie s'était déclaré à 4h ce samedi matin dans la plus grande raffinerie de France. C'est une pompe servant à faire circuler du pétrole brut qui a pris feu. Cela a généré un important dégagement de fumée. La préfecture et Total se veulent rassurants sur les toxicité des fumées.

L'incendie intervient dans un contexte bien particulier en Seine-Maritime : moins de trois mois après le violent incendie chez Lubrizol et Normandie Logistique à Rouen et au lendemain de la signature d'un arrêté préfectoral autorisant la réouverture partielle de l'usine Lubrizol de Rouen.

De la fumée au dessus de cinq communes

Les communiqué de Total se veulent rassurants. Ce samedi midi, le communiqué indique que le panache de fumée était faible est localisé et que l'activité pétrochimique du site n'est pas affectée. Les fumées ont touché cinq communes s’étendant sur la zone industrielle du port soit Sandouville, Rogerville, d’Oudalle, Gonfreville l’Orcher, Saint Vigor d’Ymonville. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour du site.

Le feu a été éteint au bout de 12 heures et n'a occasionné aucun blessé. Il n'a pas non plus entraîné de sur-accident. La siréne POI du site a été déclenché à 4h10 soit dix minutes après le début de l'incendie.

Pas de risque chimique pour les populations

La préfecture de son côté indique dans un communiqué que les mesures d'évaluations du risque chimique réalisées par le Service départemental d'incendie et de secours n'ont pas révélée de toxicités.