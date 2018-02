Après la découverte des restes du corps de Maëlys, ce mercredi, près de Pont-de-Beauvoisin (Isère), l'avocat des parents d'Arthur Noyer, jeune militaire disparu et pour le meurtre duquel Nordahl Lelandais est mis en examen, espère que ce dernier ira "au bout de ses aveux".

L'avocat des parents d'Arthur Noyer, Maitre Bouloud, a d'abord eu une pensée pour les parents de Maëlys ce mercredi soir, après que Nordahl Lelandais a avoué avoir tué leur fille : "nos pensées vont vers la petite Maëlys et sa famille. Au terme de cette journée macabre, c'est une lueur d'espoir pour la famille Noyer qui espère que Nordhal Lelandais nous dise ce qui s'est réellement passé dans la nuit du 11 au 12 avril 2017, nous dise dans quelles conditions Arthur a été assassiné."

Les parents d'Arthur espèrent que Nordhal Lelandais continue sa logique d'aveux" - Maitre Bouloud

Maitre Bernard Bouloud parle de "lueur d'espoir" pour les parents d'Arthur Noyer, jeune militaire de 23 ans assassiné en avril dernier en Savoie. Nordahl Lelandais est mis en examen pour "meurtre précédé d'un crime" dans cette affaire. Les analyses ADN sur le crâne découvert en septembre à Montmeillan (Savoie) ont confirmé qu'il s'agissait bien de celui d'Arthur Noyer.

L'avocat des parents d'Arthur Noyer espère que Nordahl Lelandais va continuer dans sa logique d'aveux : "en avouant l'assassinat de Maëlys, cette personne s'est libérée, je pense que ce sera pour elle plus facile de se libérer encore un peu plus. Quand on connait le milieu des tueurs en série, ce n'est pas étonnant. S'il n'y avait pas eu d'indice (les traces de sang, ndlr) sa ligne de défense n'aurait pas évolué", estime Maitre Bouloud.

Dans l'affaire Maëlys, c'est Nordahl Lelandais lui-même, confondu par une trace de sang retrouvée dans sa voiture, qui a guidé les enquêteurs ce mercredi vers l'endroit où il a déposé, fin août, le corps sans vie de la fillette.

"Nous espérons qu'il reste dans sa logique d'aveux" (Bernard Boulloud, avocat de la famille Noyer) Copier

On est face à quelqu'un qui ne veut pas dire la vérité, ça ajoute à la souffrance des parents"

"Les enquêteurs sur Chambéry et Grenoble ont travaillé sur les indices pour essayer de combler les vides. Quand un suspect est confronté à des indices nouveaux qu'il ne peut pas contester, ils n'ont plus qu'une chose à faire, c'est changer de ligne de défense. On espère que la personne mise en examen aura la même attitude que dans l'affaire de Chambéry si c'est elle qui est à l'origine de l'assassinat d'Arthur. "

Interrogé sur la façon dont les parents d'Arthur Noyer ont vécu cette journée, leur avocat parle d'une "journée difficile aussi pour eux. On a trouvé l'assassin de la petite Maëlys, c'est tant mieux pour les parents de cette petite, mais on ne sait pas s'il va avoir la même logique d'aveux pour Arthur. On est face à quelqu'un qui ne veut pas dire la vérité, ça ajoute à la souffrance des parents".

Le 5 février dernier, Nordahl Lelandais a été interrogé pendant 10 heures à Chambéry dans le cadre de l'assassinat d'Arthur Noyer. Il a répondu à toutes les questions, mais rien n'a filtré.