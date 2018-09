D'importants moyens aériens ont été engagés ce samedi pour lutter contre deux incendies dans l'Hérault. Le premier à Thézan-les-Béziers, le second à Lunas près de Lodève. Les dégâts sont limités.

Hérault, France

Les pompiers de l'Hérault sont intervenus pour deux départs de feu ce samedi après midi.

A Thézan-les-Beziers l'incendie a été rapidement éteint grâce a l'intervention de deux avions trackers qui ont effectué deux largages.

Un peu plus tard c'est au niveau de la déchetterie de Lunas prés de Lodève que le feu a pris. Bilan provisoire: deux hectares d'herbes brûlés. La aussi les moyens aériens ( 2 trackers et 4 canadairs) ont été engagés en plus des soixante pompiers au sol.