Les avocats contre la "justice morte"

Ils étaient une centaine sur le parvis du palais de Justice de Grenoble ce mercredi matin. Les robes noires manifestaient contre la réforme Belloubet, votée à l'Assemblée nationale mardi soir, malgré les nombreuses négociations entre le ministère et l'Assemblée générale du Barreau.

L'Assemblée ayant votée la réforme de la justice (par 88 voix contre 83), le Conseil national des barreaux a appelé à la mobilisation sur tout le territoire français. Les Grenoblois ont répondu présents. Une centaine de robes noires étaient dans la rue ce matin.

Certains arboraient un rabat rouge. "C'est le symbole de notre révolte" explique maître Mazoyer, "ils ont fait passé les textes en catimini, en faisant fi de tous les amendements proposés par la profession".

Maître Mazoyer avec son rabat rouge et sa pancarte "Le justiciable n'est pas un numéro !!" © Radio France - Maël Cepeda

Pour rappel, la réforme Belloubet, c'est entre autres :

Le recours obligatoire à la médiation pour certains litiges mineurs

Toujours en cas de litiges, autoriser les caisses d'allocations familiales à réévaluer les pensions sans passer par un juge

Interdiction des peines d'emprisonnement de moins d'un mois.

Selon les robes noires, c'est aussi la fusion entre les tribunaux d'instance et les tribunaux de grande instance, "ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de tribunaux d'instance" juge le bâtonnier grenoblois David Roguet, "le justiciable qui ne vivra pas près d'un lieu de justice, n'aura tout simplement plus du tout accès à la justice."

