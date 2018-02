Annecy, France

Malgré les vacances scolaires, la fronde ne faiblit pas dans le monde judiciaire. Ce jeudi matin, des rassemblements d'avocats ont eu lieu devant les tribunaux d'Albertville, de Chambéry et d'Annecy.

Un tiers du barreau d'Annecy, en robe noire, est venu clamer ses craintes vers 10 heures sur les marches du palais de justice. 80 avocats environ, mais aussi un greffier et un substitut du procureur témoignent du fait que toute la chaîne judiciaire redoute la réforme de la carte judiciaire imaginée par Nicole Belloubet. La ministre de la Justice a beau avoir promis qu'aucun tribunal ne sera rayé de la carte, les professionnels du droit redoutent que les petits tribunaux soient vidés de leur substance, sous prétexte de spécialisation et de mutualisation des moyens.

Sur les marches du palais © Radio France - Christophe Van Veen

Myriam Quéré, la bâtonnière d'Annecy, avocate du droit des affaires, se dit "très inquiète" pour le justiciable qui devra se déplacer pour faire défendre ses droits ou passer par internet or _"la justice est humaine et ne saurait être rendue à distance par des robots". _Quant à la spécialisation, "cela signifierait que certains domaines ne seraient plus traités qu'à Lyon ou Grenoble, très loin du justiciable".