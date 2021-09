Disparition de Delphine Jubillar : les avocats de son mari demandent à nouveau une remise en liberté ce mardi

La demande de remise en liberté de Cédric Jubillar sera à nouveau examinée par la justice ce mardi 14 septembre. La cour d’appel de Toulouse va étudier le dossier du mari de l’infirmière disparue en décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn.

Mis en examen le 18 juin

L’homme de 33 ans a été mis en en examen le 18 juin dernier pour le meurtre présumé de son épouse. Le corps de la jeune femme, disparue dans la nuit 15 au 16 décembre, n’a toujours pas été retrouvé.

Lors de la première audience, le 6 juillet, les avocats de l'artisan de Cagnac-les-Mines avaient plaidé pendant trois heures et demi tentant, avec de nombreux arguments, de convaincre les juges de son innocence. L'audience ressemblait à s'y méprendre à un procès de cour d'assises. Peu de temps après, les trois avocats de Cédric Jubillar, le Tarnais Jean-Baptiste Allary et maîtres Emmanuelle Franck et Alexandre Martin avaient déposé une deuxième demande de remise en liberté le 24 août. Celle-ci avait été rejetée par le juge des libertés et de la détention jeudi 2 septembre, mais les défenseurs du mari ont immédiatement fait appel.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C’est donc la quatrième fois que la chambre de l’instruction examine une remise en liberté depuis la mise en examen du Tarnais. Cédric Jubillar est toujours placé à l’isolement au sein de la maison d'arrêt de Seysses.