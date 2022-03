Disparition de Delphine Jubillar : il n'y a pas de sang dans la voiture de la connaissance de Cédric

Deux mois après sa dernière décision, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Toulouse a examiné ce mardi 15 mars la quatrième demande de libération des trois avocats de Cédric Jubillar. Bien qu'il clame son innocence, l'artisan plaquiste a été mis en examen pour meurtre sur conjoint en juin 2021, il ets incarcéré à la prison de Seysses. Ses avocats ont surtout transmis aux journalistes les résultats d'analyse des traces présumées de sang humain dans la voiture d'une connaissance de Cédric. Il n'y a pas de sang dans cette voiture.

à lire aussi Disparition de Delphine Jubillar : la chronologie de l'affaire

Décision des juges le 22 mars

C'est la quatrième demande, la cinquième si on compte la première procédure qui a suivi son incarcération en juin 2021. Les avocats du mari de la disparue du Tarn répètent depuis neuf mois que le dossier est vide. L'audience comme les précédentes se tient devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse. Le père de famille suspecté du meurtre de son épouse Delphine est présent dans box, il a été extrait de sa cellule à la maison d'arrêt de Seysses. Crâne dégarni, doudoune orange sous le bras et pull noir, la presse a tout juste eu le temps de l'apercevoir avant que le parquet ne demande le huis clos. L'arrêt sur cette quatrième demande sera rendu le mardi 22 mars.

Cedric Jubillar assure n'avoir jamais fait de mal à Delphine. Mais son comportement pose problème. Maitre Laurent Boguet, représentant des enfants Jubillar Louis et Elyah, assure qu'il ment au moins sur une chose : l'utilisation de son téléphone portable la nuit de la disparition de Delphine. Il dit avoir éteint, rallumé puis mis sur vibreur son téléphone portable. Or celui-ci est resté éteint de 22h30 à 3h50 selon maitre Boguet. Les expertises psychologiques et psychiatriques de Cédric Jubillar ne sont toujours pas rendues. On attend par ailleurs toujours les résultats d'analyses des gouttelettes retrouvées dans le coffre de la voiture d'un ami de Cédric Jubillar et ceux des éléments pileux retrouvés dans l'habitacle de ce même véhicule. Mais selon Mes Franck et Martin, ces traces ne sont pas du sang. La thèse selon laquelle Cédric Jubillar aurait emprunté cette voiture pour transporter le corps de Delphine tombe donc à l'eau. Emmanuelle Franck et Alexandre Martin continuent de parler d'"erreur judiciaire".

Delphine Jubillar, une infirmière de 33 ans, a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 de son domicile de Cagnac-les-Mines (Tarn). Malgré de nombreuses recherches, son corps n'a jamais été retrouvé. De nouvelles recherches par drone doivent démarrer cette semaine à Cagnac.