Les avocats de Cédric Jubillar travaillent au dépôt d'une nouvelle demande de remise en liberté

Une nouvelle demande de remise en liberté va être déposée début février pour Cédric Jubillar. Le Tarnais est incarcéré depuis le mois de juin 2021 dans l'enquête sur la disparition de sa femme Delphine Jubillar. On est sans nouvelle de l'infirmière depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Le couple était en train de se séparer.

Depuis sa cellule, à l'isolement de la prison de Seysses, Cédric Jubillar clame son innocence. Ses avocats estiment que le dossier est vide et demandent que l'homme puisse sortir de prison au plus vite. Ils ont notamment proposé qu'il puisse sortir avec un bracelet électronique et ils le redemanderont donc très vite.

Septième demande

Ils vont refaire une demande de remise en liberté dans les jours à venir, au tout début du mois de février. Ce sera la septième. Pour cela, ils attendent aussi le rapport de la justice sur un logement qu’un ami a proposé à Cédric Jubillar. Un appartement dans une maison " très loin de Cagnac-Les-Mines, dans un autre département de Midi-Pyrénées" insiste un des trois avocats du Tarnais, Alexandre Martin. Ce logement avait été visité une première fois par le SPIP (Service pénitentiaire d’insertion) qui avait tranché : inadapté pour Cédric Jubillar. On verra ce que dit la deuxième visite ordonnée par le juge des libertés et de la détention.

Juin 2025 ?

Si cette proposition n’est pas acceptée, Cédric Jubillar pourrait rester encore longtemps en prison. Il y a déjà passé un an et demi. Il est depuis le 18 juin 2021 dans cette cellule de 13 m2 dans le quartier isolement de Seysses. Et selon la loi, il pourrait y passer trois ans en détention provisoire, plus une quatrième année à partir du moment où son procès est programmé. Il pourrait donc rester jusqu’en juin 2025 en détention provisoire, même si le procès d’assises aura sans doute lieu bien avant.

Et pour ce qui est de l'isolement, Cédric Jubillar pourrait y être contraint encore longtemps. Car l'administration pénitentiaire a une grande marge de manœuvre pour demander d’isoler un prisonnier. Dominique Simonnot, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, explique en tout cas, sans se pencher spécifiquement sur le cas de Cédric Jubillar, que le renouvellement de l'isolement a souvent des justifications floues. "Vous pouvez être placé à l'isolement trois mois, renouvelable une fois motivée. On arrive donc à six mois. Ensuite, c'est une décision du directeur interrégional qui lui même peut renouveler trois mois, renouvelable une fois. Donc, on arrive à un an. Après, c'est une décision du ministre de la Justice sur un rapport motivé du directeur interrégional. Ensuite, c'est à titre exceptionnel, plus de deux ans quand c'est "le seul moyen, l'unique moyen d'assurer la sécurité de la personne ou alors celle de l'établissement." Vous voyez que c'est assez flou. Ça permet beaucoup de choses, évidemment. Les termes employés laissent quand même beaucoup de marge à l'interprétation."

La chambre d’instruction de la cour d’appel a jusqu’ici toujours rejeté les demandes de libération en mettant en avant "la préservation des indices et la poursuite de l'enquête". On peut estimer que des questions d’ordre public mais aussi la tentative du suspect d’intervenir dans l’enquête via un codéténu a joué dans ces décisions.