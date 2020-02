Les avocats de Charente-Maritime poursuivent leur grève contre la réforme des retraites

Charente-Maritime, France

Les avocats des barreaux de Charente-Maritime refusent de céder sur la réforme des retraites. ils ont de nouveau voté cette semaine la reconduction d'"une grève dure illimitée"

Benoît Langlais avocat du barreau de La Rochelle/Rochefort © Radio France - Catherine Berchadsky

Les avocats du Barreau de La Rochelle et Rochefort se sont prononcés mercredi matin en assemblée générale, ceux du barreau de Saintes avaient déjà voté la reconduction lundi. Ils s'opposent à une augmentation de 14% de leurs cotisations. "Les cotisations pèsent déjà énormément sur l'activité d'un cabinet d'avocat et même sur l'activité d'un collaborateur, avec une augmentation de 14 points ce sera évidemment insupportable " explique Benoît Langlais, le président de l'association des jeunes avocats du barreau de La Rochelle/Rochefort. "_Un jeune avocat collaborateur perçoit 1200 euros nets par mois et avec les permanences il atteint 1700 voire 1800 euros, après 7 ans d'études"_argumente encore l'avocat . Une grève dure signifie la grève de toutes les audiences y compris les contentieux de liberté, les audiences au pénale. Les avocats ont hésité à mettre en place des permanences mais ont finalement décidé de ne rien lâcher.

En Charente, les avocats du barreau d'Angoulême ont décidé de suspendre la grève des audiences et examineront ce jeudi à midi de nouvelles modalités de grève. Le mouvement des avocats a débuté en France le 6 janvier, il ralentit fortement le fonctionnement de la justice dans les tribunaux, mais dans les faits toutes les audiences ne sont pas annulées.