Les avocats de la défense portent plainte contre le père de Fiona pour des propos "diffamatoires"

Gilles-Jean et Renaud Portejoie, les défenseurs de Cécile Bourgeon et Mohamed Khanifar, l'avocat de Berkane Makhlouf, ont déposé une plainte ce jeudi contre Nicolas Chafoulais, le père de la petite Fiona. Les trois avocats estiment ses propos sont diffamatoires à leur encontre.

Les trois avocats de la défense viennent de faire savoir qu'ils ont déposé plainte contre le père de Fiona. Une plainte qui fait suite aux propos de Nicolas Chafoulais ce mercredi dans la presse, il évoquait le procès en appel renvoyé après une semaine d'audience, "c'était une grande pièce de théâtre. Quand le juge court après les avocats de la défense pour qu'ils reviennent, ce n'est pas un procès, c'est du cinéma" disait-il. Pour Gilles-Jean et Renaud Portejoie, les avocats de Cécile Bourgeon, et Mohamed Khanifar, le conseil de Berkane Makhlouf, ces propos les mettent directement en cause. "Nous sommes désormais accusés de façon précise et explicite de collusion avec le président de la cour d'assises et ses assesseurs" écrivent les trois défenseurs dans un communiqué publié ce jeudi.

Il s'agit de propos parfaitement diffamatoires" - les trois avocats dans leur communiqué commun

Le bâtonnier Gilles-Jean Portejoie et les deux autres avocats poursuivent et indiquent qu'ils ont d'ores et déjà porté plainte; "il s'agit de propos parfaitement diffamatoires, que nous entendons faire sanctionner pénalement en déposant immédiatement plainte entre les main du doyen des juges d'instruction". Les trois conseils qui espèrent également une réaction de la cour d'assises du Puy-en-Velay, "connaissant la probité, l'indépendance et le professionnalisme du président Fradin et de ses assesseurs, nous sommes convaincus qu'ils ne manqueront de réagir de leur côté, tout comme le Parquet général, pour dénoncer une nouvelle et inacceptable mise en cause formulée publiquement". Le communiqué met aussi en cause l'avocat de Nicolas Chafoulais, Me Charles Fribourg, "dont les propos injurieux à l'égard de la défense seront également dénoncés à la justice dans le cadre d'une plainte pénale".