Les avocats de Metz, Thionville et Sarreguemines appelés à la grève des audiences ce lundi

Moselle, France

Après la RATP vendredi, une mobilisation massive des avocats est prévue ce lundi, face à la réforme des retraites. Les robes noires vont défiler à Paris et en Moselle, comme ailleurs, les barreaux sont en grève. Les avocats de Metz, Thionville et Sarreguemines sont appelés à la grève des audiences toute la journée. Le "système universel" de retraites promis par le chef de l'Etat doit se traduire par une forte hausse des cotisations des avocats et la réforme doit aussi entraîner la disparition de la caisse nationale des barreaux et ses 2 milliards d'euros de réserves financières.

Les avocats sont donc très inquiets du projet du gouvernement, à l'image de Me Laurent Zachayus, bâtonnier de Metz : "Ce régime autonome fonctionne très bien, sans rien coûter à la société et le gouvernement veut le remplacer en doublant le montant de nos cotisations, ce qui menace l'équilibre des cabinets d'avocats et l'accès au droit". Le député LREM de Moselle Belkhir Belhaddad s'est engagé après rencontre avec le barreau de Metz à une étude d'impact avant toute réforme.

D'autres professions libérales, médecins, kinés, orthophonistes, etc. se mobilisent également ce lundi au côté des avocats contre la réforme des retraites. Eux non plus ne veulent pas que leur régime autonome disparaisse.