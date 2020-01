Les avocats de Périgueux accrochent leurs robes contre la réforme des retraites

Périgueux, France

Les avocats ont accroché leurs robes noires et blanches aux grilles du tribunal de Périgueux ce lundi 20 janvier. Ils ont également écrit SOS avec des exemplaires de Code Civil. Les avocats entament leur troisième semaine de mobilisation contre la réforme des retraites qui va supprimer leur régime de retraite autonome. Ce régime est un régime autonome non spécifique qu'ils financent eux-même et qui ne coûtent rien au contribuable et rapporte même 100 millions d'euros à l'Etat. Selon les avocats, cette réforme va doubler les cotisations pour certains avocats.

Pendant la grève, les audiences prévues avec les avocats grévistes sont reportées. Les permanences ne sont pas assurées.

Les avocats périgourdins font la grève des audiences et des permanences © Radio France - Valérie Dejean

L'ensemble des 164 barreaux de France sont en grève contre la réforme des retraites. © Radio France - Valérie Dejean