Avenir des avocats : le bâtonnier de Saint-Étienne espère voir "le rôle de l'avocat revalorisé"

Avant la crise du coronavirus, les avocats se sont largement mobilisés, à Saint-Étienne et ailleurs, contre la réforme des retraites et pour défendre l'avenir de la profession. "Nous étions encore en grève dure et illimitée le jour où le confinement est arrivé", rappelle Me Viallard-Valézy. La vigilance reste de mise, dit le bâtonnier de Saint-Étienne. Mais elle semble rassurée par le rapport Perben remis fin août au garde des Sceaux, dont le but est d'améliorer la situation économique des avocats. "Nos revendications ont quelque part été un peu entendues avec une revalorisation du rôle de l'avocat puisqu'il y a une réévaluation de l'aide juridictionnelle et dans le sens où l'avocat pourra effectuer des actes qui auront une force exécutoire", poursuit Me Viallard-Valézy, "c'est-à-dire que ça aura la même valeur qu'une décision de justice".

Notre but c'est de défendre les personnes

Les avocats stéphanois se mobilisent à nouveau ce lundi, mais pour une tout autre cause : celle du sort de confrères et consoeurs en Turquie et en Iran. Un hommage doit être rendu ce lundi midi à Ebru Timtik, avocate turque décédée après 238 jours de grève de la fin, pour contester sa condamnation pour terrorisme. "C'est une consoeur qui a tout simplement défendu les intérêts de ses clients et qui a été condamnée sans avoir bénéficié d'un procès équitable", explique Maître Solange Viallard-Valézy. "Pour nous c'est extrêmement important que nos valeurs soient respectées et notre but c'est de défendre les personnes", ajoute le bâtonnier du barreau de Saint-Étienne.

Mais pour pouvoir défendre au mieux, il faut pouvoir bien s'exprimer et être entendu. Or, le port obligatoire du masque en entreprise complique le travail des avocats français depuis le 1er septembre. Maître Viallard-Valézy trouve que "plaider en portant le masque est extrêmement difficile" parce que cela coupe le souffle. Elle explique en avoir fait la désagréable expérience devant le juge aux affaires familiales et en correctionnelle. Par ailleurs, le bâtonnier de Saint-Étienne estime que le port du masque au tribunal pose question aussi pour les juges. "Le juge a besoin pour étudier la personnalité de la personne qu'il a à juger de voir les expressions du visage", comment-t-elle. Elle comprend que la question se soit posée en ouverture du procès des attentats de janvier 2015; la cour a d'ailleurs décidé d'autoriser les mis en cause et les avocats à enlever leur masque pour s'exprimer.