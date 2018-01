Nouvelle action ce mardi des avocats de Thionville pour protester contre la réforme de la carte judiciaire. Ils ont profité de l'audience consacrée au procès des militants de Greenpeace (finalement renvoyé) pour lire une motion devant les magistrats. Une motion pour protester contre ce projet du gouvernement qui pourrait selon eux compromettre l'avenir de plusieurs tribunaux en Moselle : Thionville, Metz et Sarreguemines.

La ministre de la justice a annoncé son projet en octobre dernier, 2 anciens parlementaires doivent lui remettre des propositions concrètes le 15 janvier. Et même si Nicole Belloubet assure qu'aucun lieu de justice ne fermera, l'un des objectifs est bien de réduire le nombre de compétences judiciaires de certains tribunaux. D'où la crainte que certains deviennent des coquilles vides et que les justiciables soient obligés de se déplacer toujours plus loin explique Me Marc Monossohn, bâtonnier de Thionville: "Demain, le tribunal de Thionville pourrait ne plus s'occuper que des affaires commerciales par exemple, et ne plus être que le quart de ce qu'il est aujourd'hui. Et ça implique un éloignement du justiciable avec son juge. Aujourd'hui, la personne de Sierck-les-Bains ou d'Audun-le-Tiche va à Thionville pour se faire juger. Demain, elle devra aller à Metz".

"Une nouvelle grosse journée de mobilisation est prévue le 11 janvier prochain à Sarreguemines, les avocats de Thionville, Metz et Sarreguemines vont manifester ensemble", explique Me Estelle Cimarelli, vice-bâtonnier de Thionville. Pour enfoncer le clou, les avocats réfléchissent même à fermer leur cabinet ce jour-là