Les avocats de Toulouse réclament la fin des cours criminelles départementales

Les cours criminelles départementales doivent être généralisées à tout le territoire à compter du 1er janvier prochain. Elles traiteront les crimes les "moins graves", principalement les viols et les atteintes sexuelles, réservant les autres crimes aux cours d’assises. Le barreau de Toulouse dresse un bilan contrasté de l'expérimentation de la cour criminelle départementale en Haute-Garonne. Dans une motion, signée le 6 décembre, les avocats du barreau toulousain demandent à ce que le jury populaire de cour d'assises soit préservé et que l'expérimentation de la cour criminelle soit arrêtée. Depuis janvier 2021 en Haute-Garonne, des dizaines d'affaires de viols et de tentatives de viol sont jugées sans aucun jury populaire, mais par cinq magistrats professionnels.

ⓘ Publicité

"On supprime le dernier bastion démocratique de la justice"

Ces cours criminelles départementales "ne remplissent pas les objectifs pour lesquels elles ont été créées" regrette le bâtonnier de l'ordre des avocats à Toulouse, Pierre Dunac. Les trois objectif étaient de réduire les délais de traitement des affaires criminelles, de faire des économies, et d'éviter la correctionnalisation (quand on rétrograde la qualification pénale d’un crime en délit). Pierre Dunac regrette que ces cours aillent "à l'encontre de ce qui est un symbole de notre justice, hérité de la Révolution de 1989, à savoir la justice rendue par les citoyens. En supprimant le jury populaire, on supprime le dernier bastion démocratique de la justice."

"On exclut le citoyen de sa participation à la justice, les procès d'assises avaient aussi une vocation pédagogique. C'est une expérience extraordinaire. Et les magistrats confrontés à un jury populaire se rapprochaient aussi de la société."

"La justice de la cour d'assises, une justice de qualité, on va en faire une justice d'abattage, comme celle rendue devant les tribunaux correctionnels."

Quant aux délais, on serait passé de 4,5 années d’attente pour un procès d’assises à 11,8 mois devant les cours criminelles départementales. Mais attention à la logique de "rentabilité", une logique "comptable" qui ne prend pas en compte la qualité prévient Pierre Dunac. "Ces cours criminelles devaient pouvoir juger dans un délai de six mois, on est plutôt à neuf mois après la clôture de l'instruction. Les cours d'assises, elles, ont pour vocation de juger à un an. Gagner trois mois, ce n'est pas grand chose."

Plus de 50% des crimes auront vocation à être jugés devant les cours criminelles, à partir de 2023. Pierre Dunac craint que l'on y perde en terme d'oralité des débats. "La vraie différence avec une cour d'assises c'est que tous les magistrats possèdent le dossier." Quant à la charge de travail, elle ne sera pas allégée pour les magistrats, les greffiers, déjà en sous-effectifs et débordés selon Pierre Dunac : "ces cours criminelles composées de cinq magistrats contre trois aux assises pénalisent d'autres services : la justice civile, les affaires familiales. Aujourd'hui à Toulouse, on n'a plus de service d'indemnisation des victimes, totalement à l'arrêt".

Les avocats du barreau de Toulouse soutiennent une proposition de loi d'une députée Europe Ecologie les Verts, Francesca Pasquini, pour préserver le jury populaire, et espèrent encore que le Garde des Sceaux revienne sur ces cours criminelles départementales : "il y était totalement opposé avant d'être Garde des Sceaux, aujourd'hui il est au service des boutiquiers comptables qui sacrifient la justice de qualité".