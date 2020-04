Les avocats dijonnais dénoncent "des atteintes sans précédent aux droits de la défense"

On les avait quittés en colère avant le confinement sur la réforme des retraites. En colère et en grève depuis début janvier. Un mois plus tard, le soufflé ne retombe pas, et les mots sont durs.

"Violations des droits massives et inédites"

Dans un communiqué, les représentants du Barreau dijonnais affirment que les ordonnances prises par le gouvernement pendant cette crise du coronavirus sont tout bonnement inadmissibles : au civil comme au pénal, les robes noires disent constater "des atteintes sans précédent aux droits de la défense, des _violations des droits massives et inédites_."

En cause notamment, des décisions de détention prises par défaut, faute de pouvoir organiser un débat contradictoire en présence d'un avocat. Ou bien des périodes de détention provisoire allongées là aussi par défaut, pour les mêmes raisons. Autre exemple : la permanence des gardes à vue, qui ne serait plus assurée dans des conditions "dignes d'un Etat de droit", avec des auditions menées par téléphone ou par visioconférence sans garantie de la confidentialité des échanges comme c'est normalement la règle.

Imprévoyance de l'Etat

Dans ce même document, le Barreau regrette l'imprévoyance de l'Etat, incapable "d'attribuer au service public de la Justice _les masques et le gel hydro alcoolique_" nécessaires à son fonctionnement. "Les Juges du siège et le Parquet tentent de mettre en place les moyens", mais ce n'est pas possible en l’état, "compte tenu des carences sanitaires de la Chancellerie", poursuit le texte.

Moins de détenus à la maison d'arrêt de Dijon

Enfin, nos avocats s'inquiètent de la situation dans les prisons françaises, où les parloirs sont annulés pour respecter le confinement, et où la surpopulation fait naître de vives tensions. Même si concernant la maison d'arrêt de Dijon, le Barreau note une baisse assez importante du nombre de détenus, 18% depuis la mi-mars 2020.