Le Mans : les avocats n'ont finalement pas manifesté devant le tribunal de grande instance

Les avocats du barreau du Mans ne se sont pas mobilisés ce mardi contre le projet de loi de réforme de la justice qui passait devant l'Assemblée nationale. Selon eux, il y a des choses à garder. Ils restent vigilants car le texte doit passer ce jeudi devant le Sénat. Suite à une réunion et à un vote, ce mardi matin, le conseil de l’ordre des avocats du Mans a en effet estimé que l’article 3 du projet de loi sur la confiance en l’institution judiciaire comportait quand même des avancées en matière de protection du secret professionnel de l’avocat.

Anne De Luca Péricat, bâtonnière de l'ordre des avocats du Mans © Radio France - yann lastennet

"Nous ne pouvons pas tout rejeter en bloc​", souligne Maître Anne De Luca Péricat, bâtonnière à l’ordre des avocats du Mans. Beaucoup d'avocats en France craignent une remise en cause du secret professionnel de leur métier avec cette loi. Pour la bâtonnière du barreau du Mans, "il y a quand même dans l'article 3, qui met des garanties en cas de perquisition dans un cabinet d'avocat avec la présence du bâtonnier et une autorisation du juge des libertés et de la détention".

En revanche, ce qui ne va pas dans ce texte, selon la bâtonnière, c'est que le secret professionnel de l'avocat peut être remis en cause en cas de fraude fiscale ou de délit financier.

Sa consœur, maître Mélinda Fossey, avocate spécialisée dans le droit des affaires au Mans, est elle aussi inquiète sur certains points de ce projet de loi notamment sur le secret professionnel et sur le fait que l'avocat puisse être responsable des dettes de son client.