Les avocats en grève jusqu'au 14 janvier à Nîmes !

Nîmes, France

Renvoi d'audiences, suspension des désignations : à Nîmes comme partout en France, les avocats ont "massivement" répondu à l'appel à durcir la grève contre la réforme des retraites pour se faire entendre du gouvernement. C'est ce qu'assure ce lundi le Conseil national des barreaux (CNB). Le Syndicat des avocats de France (SAF) et la Conférence des bâtonniers se sont également réjouis de cette "bonne mobilisation", dans un contexte "d'exaspération" lié à la mise en oeuvre de la réforme de la justice. Vent debout contre le régime universel des retraites et accusant le gouvernement de n'entendre "que les professions qui bloquent la France", le CNB, qui représente les 70.000 avocats français, avait promis des actions pour "désorganiser la mécanique judiciaire" à partir de lundi et pour une semaine, une grève qui pourra être reconduite.

A Nîmes, les avocats se sont réunis en assemblée générale ce lundi après-midi, et ils confirment ce qui était prévu : une grève "totale et reconductible" jusqu'au 14 janvier inclus, soit jusqu'à mardi prochain.