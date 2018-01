"Non au dépeçage de la Cour d'Appel d'Amiens" et "Amiens capitale régionale judiciaire", tout a été dit sur les marches du palais de justice, juste avant l'audience solennelle de rentrée. Une audience marquée par l'installation de la nouvelle procureur général et de la première présidente.

La date n'était pas un hasard. Les avocats et les élus venus les soutenir se sont rassemblés juste avant l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'Appel.

La politique du plus on est gros, plus c'est efficace ne marche pas avec les région et ne marchera pas avec la justice"

Sur les marches des représentants du conseil départemental de la Somme, et son président Laurent Somon, qui dénonce la politique du tout regroupement qui n'a pas été efficace pour faire des économies au niveau des territoires et ne le sera pas plus au niveau de la justice.

La Cour d'Appel d'Amiens ne va pas fermer mais être démantelée

Un rapport préconise la création d'une cour régionale (qu serait basée à Lille) et de plusieurs cour territoriales, dont Amiens Les avocats veulent défendre Amiens comme capitale judiciaire régionale, et ne pas perdre une partie de leurs contentieux au profit de Lille ou de Douai.

#cour d'appel d'Amiens les avocats applaudissent après le discours du bâtonnier Delarue #amienscapitaleregionalejudiciairepic.twitter.com/pyjB8P3msK — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) January 26, 2018

Une Cour d'Appel de plein exercice

Ce vendredi, deux femmes ont été installées lors de l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'Appel: Mme Catherine Farinelli, première présidente et Jeanne-Marie Vermeulin, Procureur général. C'est la première fois que deux femmes occupent ces fonctions en Picardie.

Audience solennelle de la Cour d'Appel d'#Amiens : l'occasion de réaffirmer notre soutien à une Cour d'Appel de plein exercice pic.twitter.com/t50ZCGksx6 — Barbara Pompili (@barbarapompili) January 26, 2018

Un projet de loi est prévu en 2018.