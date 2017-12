Limoges, France

Les avocats limousins reprendront le travail ce lundi. Après deux jours de grève jeudi et vendredi, comme dans les 36 barreaux du grand sud-ouest, ils prennent acte des propos de la ministre de la justice. Nicole Belloubet a répété ce jeudi que la cour d'appel de Limoges n'était pas menacée de fermeture.

Leur grève a même provoqué le report du procès d'assises qui aurait dû avoir lieu ce jeudi et ce vendredi.

Les avocats des barreaux de Limoges, Tulle, Brive et Guéret précisent toutefois qu'ils restent vigilants et n'accepteront pas la mise en place de simples chambres détachées dépendant de Bordeaux. Leurs bâtonniers seront entendus ce mercredi 20 décembre, par la commission nationale chargée de la réflexion sur la réorganisation de la justice. La première présidente de la cour d'appel de Limoges et la procureur générale seront aussi du voyage.