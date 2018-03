Orléans

Une vente aux enchères très symbolique ce jeudi après-midi à Orléans... C'est le palais de Justice qui était à vendre ! Pour de faux, bien sûr... A l'origine de cette action : les avocats d'Orléans, en grève depuis lundi, qui protestent contre la prochaine réforme de la justice. Le projet de loi doit être présenté le 11 avril en Conseil des ministres : une justice + rapide et + lisible, pour désengorger les tribunaux, explique le gouvernement ; les avocats, eux, parlent d'une remise en cause sans précédent de l'institution judiciaire, avec une réforme qui retire sa place au juge.

Me Christophe Rouichi, le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Orléans, lors de la vente aux enchères symbolique du Palais de Justice © Radio France - François Guéroult

"Une justice totalement déshumanisée et robotisée"

Le constat est aujourd'hui partagé par tous, la situation de la justice est déjà critique : 2 ans de délai d'attente pour avoir une audience à la Chambre de sécurité sociale ou à la Chambre de la famille de la Cour d'appel à Orléans, 500 postes de magistrats vacants actuellement en France... Mais la réforme préparée par le gouvernement est inacceptable pour les avocats : fixation des pensions alimentaires par le directeur de la Caisse d'allocations familiales et non plus par le juge familial, recours systématique à un médiateur payant pour régler les conflits, saisine d'un juge par Internet et création de plateformes de résolution des litiges fondées sur des algorithmes... On se dirige vers une dé-judiciarisation de la justice, s'inquiète Me Angéline Paris, avocate à Orléans : "Le projet de loi, ça veut dire qu'il n'y a plus d'avocats, qu'il n'y a plus de juge, qu'il n'y a plus de justiciable ! Une justice totalement déshumanisée et robotisée : est-cela que nous voulons ? Soyons clairs : le but aujourd'hui n'est pas d'avoir une meilleure justice ni de faire en sorte que les justiciables aient un meilleur accès à la justice, mais uniquement de faire des économies. Est-ce que la France n'a plus les moyens d'assurer un service public de la justice digne de ce nom ? C'est inacceptable." Interview à écouter ci-dessous :

"Nous, avocats, avons prêté serment et ne pouvons accepter un projet de loi qui aboutira à une non-justice" - Me Angéline Paris Copier

Nouvelle action le 30 mars

Les avocats dénoncent aussi le projet d’expérimenter dans plusieurs juridictions des "tribunaux criminels" chargés de juger en première instance les crimes passibles de 10 à 20 de prison à la place des cours d’assises, ou encore la nouvelle refonte de la carte judiciaire qui pourrait, par exemple, faire perdre à Montargis son juge d'instruction et son juge d'application des peines. A l'issue de la vente aux enchères symbolique, les avocats ont ironiquement mis leur décision en délibéré au 30 mars, "date à laquelle nous constaterons les avancées des négociations avec le ministère ou bien alors la faillite totale de notre système judiciaire", a expliqué Me Christophe Rouichi, le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans. C'est aussi la date prévue pour une nouvelle journée de mobilisation, au cours de laquelle les avocats seront rejoints par les magistrats. Extrait de l'audience symbolique de vente aux enchères du palais de justice disponible ci-dessous :

Le monde d'hier et le monde de demain décrits en matière de justice par le bâtonnier d'Orléans Me Christophe Rouichi Copier

En attendant, les avocats orléanais poursuivent leur grève des audiences, des gardes à vue et des permanences pénales ; ils se retrouveront lundi matin en assemblée générale.