Les avocats mobilisés pour le maintien de la cour d'appel de Pau

L'Ordre des avocats craint une suppression de la cour d'appel de Pau dans la cadre de la réforme de la carte judiciaire préparée par la garde des Sceaux. Les avocats manifesteront ce lundi devant le Palais de justice de Pau.

Les avocats de la cour d’appel de Pau appellent les citoyens à les rejoindre pour réaffirmer leur attachement à la cour d'appel de Pau. Ils redoutent la suppression de cette juridiction au profit de la cour d'appel de Bordeaux. Actuellement, la cour d'appel de Pau couvre trois départements, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes et les Hautes-Pyrénées .

Une justice à deux vitesses

L'ordre des avocats entend mettre la pression sur la ministre de la Justice. Nicole Belloubet doit annoncer dans les prochaines semaines une grande réforme de la justice avec notamment une réorganisation des 36 cours d"appel qui couvre le territoire. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Pau, Antoine Paulian, met en garde contre le risque d'une justice à deux vitesses selon le lieu où l'on réside : "pour un citoyen qui vit à Pau, à Mauléon, ou en Vallée d'Aspe, aller à Bordeaux c'est tout un voyage et cela à un coût. C'est un mauvais signal qui est envoyé aux justiciables. Selon si on habite près d"une grande agglomération ou non l'accès à la justice ne sera pas le même." Les avocats appellent à un rassemblement ce lundi à 13h30 devant le Palais de justice de Pau.