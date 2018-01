Caen, France

Près de 200 avocats au chevet de la cour d'appel de Caen, ce vendredi 26 janvier. Ils s'inquiètent des conséquences de la prochaine réforme de la carte judiciaire, qui pourrait retirer des compétences à la juridiction caennaise, au profit de celle de Rouen.

"Aujourd'hui, pour venir d'Alençon à Caen, il faut un peu plus d'une heure, témoigne Thierry Sablé, un avocat ornais. Mais pour aller à Rouen, c'est deux heures environ. C'est plus long, plus cher, et de fait on restreint l'accès à la justice pour les justiciables."

La crainte d'une "justice éloignée des justiciables"

Les avocats redoutent que les jugements en appel se tiennent de plus en plus en "haute Normandie", et que les citoyens "bas-normands" en soient quitte pour de longs, voire trop longs trajets, selon Laurent Marin, avocat au barreau de Coutances, dans la Manche :

Depuis Coutances, il faut 2h30 pour aller à Rouen. Quand on met une cour de justice à 250 km de là où habitent les justiciables, on peut craindre qu'ils ne se déplacent plus aux audiences."

Les avocats agitent la menace d'une justice "à deux vitesses, alors que la cour d'appel de Caen ne démérite pas. Il y a de bonnes infrastructures, avec un beau palais de justice. Il y a des moyens humains et matériels qui travaillent bien. La cour doit être maintenue pour garantir ce service de justice."

Les avocats mobilisés pour le maintien de la cour d'appel de #Caen , et d'une "justice de proximité"#Justice#Avocatspic.twitter.com/7GMPOMWK7j — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) January 26, 2018

Le maire de Caen Joël Bruneau a cosigné un courrier à l'attention du Premier ministre, pour rappeler l'importance de la cour d'appel caennaise telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. De son côté, le gouvernement promet de ne pas fermer de sites dans sa future réforme, mais les avocats promettent, eux, de rester vigilants, pour"défendre une justice de proximité."